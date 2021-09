È stata programmata per il 13 settembre a Ginevra la riunione internazionale per gli aiuti umanitari all’Afghanistan. Lo ha deciso il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

In quell’occasione, le Nazioni Unite chiederanno "un aumento rapido in materia di finanziamenti perché le operazioni umanitarie che salvano delle vite possano continuare", ha anticipato il portavoce Stephane Dujarric.

Intanto, negli Stati Uniti, il New York Times rivela alcune informazioni considerate riservate sull’evacuazione delle forze Usa da Kabul. Mentre Joe Biden continua a parlarne come di “un successo”, sono molti i punti critici esaminati dal quotidiano: sbarchi di voli non autorizzati o con liste passeggeri incomplete, centinaia di minori evacuati senza i genitori, migliaia di afghani stipati in hangar e tendopoli in precarie condizioni igienico-sanitarie in basi Usa come quelle di Al Udeid Air e Camp As Sayliyah vicino a Doha. E controlli di sicurezza di poche ore o giorni, oppure passaggi ai checkpoint dei talebani con badge elettronici inviati dagli americani agli afghani titolati all'evacuazione ma ampiamente condivisi.

