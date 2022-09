Prosegue la missione degli ispettori dell’Aiea per monitorare le condizioni della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attorno alla quale da mesi combattono le forze di Mosca e Kiev impegnate nel conflitto in Ucraina. All’arrivo della delegazione si sono verificati spari e colpi di artiglieria, con i due eserciti in campo che si sono palleggiati accuse e controaccuse sulle responsabilità.

Nel frattempo, l’Unione Europea ha preso un altro provvedimento nei confronti della Russia.

Come annunciato ieri da Josep Borrell, alto rappresentante della politica estera Ue, l’Europa ha deciso di sospendere l'accordo con Mosca sulla facilitazione dei visti. Una decisione che però non trova l’unanimità. L'Ungheria, infatti, ha spiegato che "sul divieto dei visti ai russi non c'è consenso nell’Unione, mentre Mosca ha reagito al provvedimento in maniera drastica: “Sui visti –ha fatto sapere il Cremlino – adotteremo risposte che l'Ue non si aspetta”, avvisando: “Lo stop all'accordo non rimarrà senza conseguenze".

A Mosca, intanto, è giallo sulla morte di Ravil Maganov, vicepresidente del colosso petrolifero Lukoil. Secondo alcune fonti sarebbe deceduto dopo essere caduto da una finestra di un ospedale di Mosca, dove era ricoverato. La compagnia, invece, conferma il decesso, ma parla genericamente di una “grave malattia”, senza citare l’incidente.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Le notizie di ora in ora:

Mosca, missione Aiea passa checkpoint su linea contatto

La missione dell'Aiea sta attraversando il checkpoint sulla linea contatto e partirà per la centrale nucleare di Zaporizhzhia tra pochi minuti: lo hanno reso noto le autorità filorusse di Zaporizhzhia, secondo quanto riporta Interfax.

***

Aiea, “missione a Zaporizhzhia ritardata di circa tre ore”

La missione dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ritardata di circa tre ore sul versante del fronte controllato dall'Ucraina: lo ha detto alla Cnn il portavoce dell'Agenzia Onu. "Il direttore generale Grossi ha negoziato personalmente con le autorità militari ucraine per poter procedere e rimane determinato a far sì che questa importante missione raggiunga oggi la centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha affermato Fredrik Dahl all'emittente Usa.

***

Visti, Lavrov: “Serve una risposta mirata”

La Russia non dovrebbe replicare le restrizioni dell'Ue sul rilascio dei visti ai cittadini russi, ma dovrebbe dare una risposta mirata agli autori delle sanzioni: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, commentando la decisione dell'Unione Europea di sospendere l'accordo di facilitazione per l'ottenimento dei visti firmato con la Russia nel 2007. Lo riporta Interfax.

***

Zaporizhzhia, spento il reattore dopo gli spari

Il sistema di protezione dell'impianto nucleare di Zaporizhzhia è scattato questa mattina in seguito ad un attacco di artiglieria ed ha disattivato il reattore numero 5 dell'impianto: lo ha annunciato la società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare, Energoatom, citato Unian.

Secondo Energoatom il reattore è stato spento automaticamente alle 4:57 (le 3:57 in Italia) dopo un altro attacco di mortaio delle forze russe. Il capo dell'amministrazione nominata da Mosca a Zaporizhzhia, Volodymyr Rogov, ha affermato invece che il reattore è stato spento in seguito ai colpi di artiglieria ucraini, riporta la Tass.

***

Lukoil: Maganov "morto per malattia”

Il presidente del Consiglio di amministrazione e vicepresidente di Lukoil, Ravil Maganov, è morto "dopo una grave malattia". È quanto riferisce il gruppo petrolifero russo in un comunicato senza fornire ulteriori dettagli sulla sua morte. In precedenza, Interfax e Reuters avevano reso noto, citando proprie fonti, che Maganov è morto cadendo dalla finestra di un ospedale di Mosca.

***

Mosca, presidente Lukoil muore cadendo da una finestra

Ravil Maganov, presidente della compagnia petrolifera russa Lukoil, è morto dopo essere caduto da una finestra della Clinica centrale ospedaliera di Mosca. Lo riferisce una fonte a Interfax. "Maganov è caduto dalla finestra della sua stanza dell'ospedale stamattina. È morto per le ferite", ha spiegato al fonte aggiungendo che la polizia è al lavoro sul luogo dell'incidente. Interfax precisa di non avere al momento conferme ufficiali della notizia.

***

Aiea a Zaporizhzhia, “Kiev spara al punto di incontro”

Dalle prime ore di questa mattina l'esercito ucraino spara con l'artiglieria contro il punto di incontro fissato con la missione dell'Aiea vicino alla cittadina di Vasylivka: lo afferma il ministero della Difesa russo, riporta Interfax. Vasylivka si trova a cica 68 chilometri a est della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove gli ispettori dell'Agenzia Onu sono diretti per la loro missione.

***

Zelensky: “Bandire i media statali russi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all'Ue di bandire i media statali russi. Lo riporta The Kyiv Independent, precisando che Zelensky ha fatto la dichiarazione in un collegamento video durante il Forum 2000 a Praga, appuntamento istituito nel 1996 nella capitale della Repubblica Ceca per promuovere i valori della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

***

Aiea a Zaporizhzhia per “missione permanente”

La missione dell'Aiea dovrebbe arrivare in queste ore alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, dove vuole stabilire una "presenza permanente". Dai filorussi che presidiano la zona però l’ok alla missione è al momento solo per 24 ore.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata