Individuato e arrestato in Venezuela il presunto omicida di Vincenza Saracino, la donna di Preganziol (Treviso) trovata morta con ferite di arma da taglio il 3 luglio scorso in uno stabile industriale dismesso poco lontano dalla sua abitazione.

Luigi Nasato, 32 anni, italo-venezuelano, è stato bloccato in località Maracay nello Stato di Aragua (Venezuela) grazie all'azione coordinata della Divisione Interpol, dell'Unità di Informazione Passeggeri e dell'esperto per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale in Venezuela.

Secondo gli inquirenti ha incontrato la vittima il pomeriggio del 2 luglio 2024. L’ha invitata, con un pretesto ancora non chiarito, ad accompagnarlo verso il casolare in bicicletta. Qui l’ha colpita violentemente al capo, poi l’ha accoltellata cinque volte, abbandonandola sul luogo del delitto con borsa e bicicletta. Quindi avrebbe trascorso la notte in casa di parenti trevigiani, ignari dell'accaduto, per imbarcarsi il giorno dopo a Venezia su un volo per Madrid e, da lì, successivamente, in Venezuela.

Gli elementi acquisiti dai Carabinieri di Treviso hanno permesso al pm di richiedere e ottenere dal gip presso il Tribunale di Treviso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita grazie al supporto della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata