Esattamente 63 anni fa nasceva a Roma Ilaria Alpi.

Giornalista e fotoreporter del Tg3, fu uccisa il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia, assieme al suo collega e cineoperatore Miran Hrovatin.

Assassinata con colpi d'arma da fuoco sparati da distanza ravvicinata.

Ilaria Alpi stava conducendo un'inchiesta sul traffico illecito di armi e rifiuti speciali in Somalia quando l'hanno uccisa.

In un primo momento è stato arrestato il somalo Hashi Omar Hassa, condannato a 26 anni di carcere. Dopo 17 anni in cella da innocente, l'uomo è stato liberato. La nuova inchiesta non porterà alla verità sulla morte della giornalista.

(Unioneonline/L)

