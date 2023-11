Festa alla Casa Bianca: Joe Biden, 78esimo presidente degli Stati Uniti, compie oggi 81 anni.

Un’età che secondo molti osservatori, detrattori e non solo, non sarebbe adatta a correre per un secondo mandato. Ma Biden – nato il 20 novembre 1942 a Scranton, in Pennsylvania - ha già annunciato l’intenzione di ricandidarsi e l’anno prossimo, in caso di vittoria, potrebbe entrare in carica a 82 anni compiuti, battendo se stesso quale presidente degli Stati Uniti più anziano della storia.

Prima di lui i leader più anziani arrivati alla guida di Washington sono stati Ronald Reagan, che al termine di due mandati lasciò la presidenza a 77 anni dopo esserci entrato nel 1981 a 69 anni, e Donald Trump, entrato alla Casa Bianca a 70 anni e uscitone a 74 dopo un solo mandato.

(Unioneonline/l.f.)

