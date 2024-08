L’11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz diventa prigione federale di massima sicurezza.

L’isola appartiene alla municipalità di San Francisco, California. L’istituto penitenziario è rimasto aperto fino al 1963: la sua caratteristica era quella di rendere l’evasione quasi impossibile non solo a causa della posizione isolata ma soprattutto per la presenza di correnti gelide.

Nella struttura venivano portati i detenuti che non potevano essere tenuti – per varie ragioni – altrove. Dalle sue celle sono passati Al Capone, Robert Franklin Stroud (l'"ornitologo di Alcatraz"), George "Machine Gun" Kelly, solo per citarne alcuni.

Sono stati 36 i prigionieri che hanno tentato 14 volte di scappare. L’episodio più famoso è quello del 1946, la “Battaglia di Alcatraz”, insieme a quello del 1962 da parte di Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin.

Il carcere, a causa degli alti costi di mantenimento, è stato chiuso il 21 marzo 1963.

Al suo interno c’erano le celle che misuravano 2.7 x 1.5 metri e avevano un'altezza di 2.1 metri; l’arredamento comprendeva un letto, un tavolo, un lavandino e un water appoggiato al muro di fondo.

I prigionieri e lo staff mangiavano tre volte al giorno, insieme. L'ospedale si trovava sopra la sala da pranzo.

Attualmente Alcatraz è un museo pubblico e una delle principali attrazioni turistiche di San Francisco.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata