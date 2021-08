Morta di fame perché sua madre l’ha abbandonata in casa per giorni.

I fatti risalgono alla fine del 2019 a Brighton, nel Regno Unito: la piccola, di 20 mesi, Asiah, è stata lasciata dalla madre 19enne Verphy Kudi esattamente per cinque giorni, 21 ore e 58 minuti.

La donna, che ieri è stata condannata a nove anni di carcere per omicidio colposo, più volte aveva lasciato la figlia sola a casa nel loro appartamento. L’ultima volta per quasi una settimana, per festeggiare il suo compleanno a un concerto durante una gita a Londra.

La piccola Asiah alla fine non ce l’ha fatta più, è morta tragicamente di influenza e di fame. Quando i paramedici sono stati finalmente chiamati, hanno trovato la madre "angosciata e sconvolta" accanto a sua figlia sdraiata sul pavimento, senza vita.

Nessuno ha sentito i lamenti della piccola: secondo il medico, dalla bocca della bimba non è uscito neanche un suono perché, abituata a essere sola, sapeva che sarebbe stato inutile.

Per il giudice che ha condannato la 19enne, la bimba ha sopportato "sofferenze quasi inimmaginabili" prima di morire da sola nell'appartamento: "Era una bambina indifesa e contava completamente sulla madre per mostrare i suoi bisogni".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata