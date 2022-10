Un incendio sul ponte Kerch, che collega la Russia alla Crimea e con i suoi 19 chilometri è il più lungo d’Europa, ha provocato la sospensione della circolazione. Il rogo ha avuto origine da un serbatoio di stoccaggio del carburante che ha preso fuoco. “È troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l'incendio", ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del Governo russo in Crimea.

Nella serata di ieri la città ucraina di Kharkiv è stata bombardata, sono stati colpiti una struttura sanitaria e un edificio non residenziale. Non ci sono notizie di vittime o feriti.

Nelle scorse ore, intanto, il presidente degli Usa Joe Biden ha evocato il rischio "per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba" dell’"Armageddon" nucleare, anche se in seguito la speaker della Casa Bianca ha un po’ corretto il tiro: “Non abbiamo indicazioni che la Russia si stia preparando ad usare l'arma nucleare ma la retorica di Putin è da irresponsabili e rischia di creare un'escalation".

Dall’Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky lancia l'allarme per Zaporizhzhia, ora sotto il controllo russo: "Siamo sull'orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale".

(Unioneonline)

La giornata di ora in ora:

Raid russo, la centrale di Zaporizhzhia senza energia

"Alle 00:59, a causa di un altro bombardamento da parte delle truppe russe, l'ultima linea di comunicazione con il sistema di alimentazione a 750kV della centrale nucleare di Dniprovska è stata danneggiata. Di conseguenza la centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta senza energia elettrica". Lo scrive su Telegram il sindaco di Energodar, Dmytro Orlov, aggiungendo che "i generatori diesel si accendono automaticamente e le forniture disponibili di gasolio per il loro lavoro in questa modalità saranno sufficienti per dieci giorni". "È necessario riparare e ripristinare il funzionamento delle linee" conclude.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI i video del conflitto)

© Riproduzione riservata