Nella sua recente colonscopia a Joe Biden è stato tolto un polipo di tre millimetri che dagli esami è risultato essere un adenoma tubulare, lesione benigna e a lenta crescita potenzialmente precancerosa.

Lo fa sapere il medico della Casa Bianca Kevin O’Connor, secondo cui il polipo è simile a quello che gli era stato rimosso nel 2008 e non richiede ulteriori inteventi, ma solo un controllo di routine.

“Il presidente resta un uomo di 78 anni in salute e vigoroso, in grado di eseguire con successo i doveri della presidenza, come capo di Stato, capo dell'esecutivo e commander in chief", aveva detto il medico subito dopo le dimissioni di Biden.

In quelle ore gli Usa hanno avuto per la prima volta nella loro storia una donna presidente, Biden aveva infatti trasferito il potere a Kamala Harris.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata