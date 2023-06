YouTube ha rimosso tutti gli annunci dal canale The Borderline, che così non potrà più guadagnare dalla pubblicità.

«Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube», fa sapere un portavoce della piattaforma.

«Ogni creator di YouTube – continua – dovrebbe rimanere responsabile sia all'interno che all'esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità».

Continuano intanto le indagini sull’incidente costato la vita al piccolo Manuel Proietti. I pm hanno chiesto esami tossicologici di secondo livello per «verificare quando Matteo Di Pietro ha assunto cannabinoidi e in quale quantità».

Al ventenne youtuber la Procura di Roma contesta i reati di omicidio stradale e lesioni. Di Pietro non è stato ancora ascoltato dai magistrati, forse gli inquirenti attendono i risultati della consulenza disposta sul cellulare del giovane e su quelli delle persone che erano con lui sul Suv Lamborghini il 14 giugno scorso.

Per chi indaga, dalle verifiche sui dispositivi potrebbero arrivare risposte importanti sulle comunicazioni intercorse tra il gruppo di youtuber sia nelle fasi precedenti che in quelle successive al tragico impatto.

Proprio ieri il gruppo di youtuber ha deciso di chiudere l'attività anche se i vecchi video sono ancora accessibili sulla piattaforma. In un filmato postato sui social i Theborderline ha espresso alla famiglia del piccolo Manuel il «massimo, sincero e più profondo dolore». «Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita - si afferma nel breve video -, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel».

(Unioneonline/L)

