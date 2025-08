Migliaia di ragazzi a Roma al Giubileo dei Giovani, l’evento più atteso dell’Anno Santo dove in serata è arrivato Papa Leone.

«Cercando con passione la verità, noi non solo riceviamo una cultura, ma la trasformiamo attraverso scelte di vita. La verità, infatti, è un legame che unisce le parole alle cose, i nomi ai volti. La menzogna, invece, stacca questi aspetti, generando confusione ed equivoco», ha detto il Pontefice rivolgendosi ai fedeli che per tutto il giorno hanno continuato a raggiungere l'area di Tor Vergata a ridosso dell'università e della vela di Calatrava per partecipare alla veglia serale.

«L'amicizia può cambiare il mondo, può essere la strada per la pace», ha aggiunto Prevost per poi citare il beato Pier Giorgio Frassati: «Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere, ma vivacchiare».

«Cercate la giustizia – l’appello - rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano! Servite il povero, testimoniando il bene che vorremmo sempre ricevere dal prossimo! Studiate, lavorate, amate secondo lo stile di Gesù, il maestro buono che cammina sempre al nostro fianco». Quindi ha concluso: «Quanto ha bisogno il mondo di missionari del vangelo che siano testimoni di giustizia e di pace! Quanto ha bisogno il futuro di uomini e donne che siano testimoni di speranza!».

Poi la preghiera per l'improvvisa scomparsa della giovane diciottenne Pascale Rafic, in viaggio verso Roma dall'Egitto per partecipare all’evento.

