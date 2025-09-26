Ore d’ansia nel Ragusano per il sequestro di un ragazzino di 17 anni che si è verificato nella serata di ieri in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano.

Il giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su un’auto e portato via. Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. Avrebbero anche preso il cellulare della vittima e l’avrebbero lasciato sul posto a terra, probabilmente per non farsi “tracciare”.

I due parlavano in italiano. Saliti sull'auto con la vittima sono andati via scortati da una Panda bianca.

Il giovane non è stato ancora ritrovato.

Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un'area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull'accaduto.

Nel frattempo, però, arriva l’appello del vescovo: «Faccio appello ai rapitori – le parole di monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa – perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell'ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata