Ha confessato in questura il presunto autore del delitto di Mamadi Tunkara, il responsabile della vigilanza privata del supermercato Carrefour ucciso ieri nel cuore della Bergamo dello shopping.

Il killer lo avrebbe assassinato per gelosia: la vittima aveva intrapreso una relazione con la sua ex compagna.

Tunkara era nato in Gambia 36 anni fa e abitava a Verdello. Tutti lo chiamavano Lookman, per la somiglianza con il calciatore dell'Atalanta. Ieri stava andando in bicicletta verso il supermercato per iniziare il turno di lavoro.

Arrivato all'altezza del passaggio Pierantonio Cividini, una piccola galleria di negozi, è stato spintonato da un uomo, è caduto a terra ed è stato colpito a morte. L'assassino l'avrebbe ferito con quattro o cinque coltellate. I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma per Tunkara non c'è stato nulla da fare.

L'omicida si è poi velocemente dileguato, scappando verso via Moroni, altra strada del centro di Bergamo bassa. Poi l’uomo, un 28enne del Togo, è stato fermato stamani al confine tra Italia e Svizzera dove stava cercando di fuggire.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata