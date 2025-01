Sarebbe stato fermato al confine con la Svizzera, secondo quanto si apprende, il presunto assassino di Mamadi Tunkara, il vigilante accoltellato a morte in via Tiraboschi, in centro a Bergamo.

Le informazioni sono ancora frammentarie, ma la polizia ha fermato un uomo che sarebbe collegato all’omicidio avvenuto fuori dal supermercato Carrefour, dove la vittima effettuava servizio di guardiania: le coltellate sarebbero arrivate al culmine di una discussione, anche se si pensa che si sia trattato di un atto premeditato. Alcuni testimoni avevano descritto il presunto responsabile come un uomo adulto, dalla pelle scura, e alto circa un metro e ottanta.

La vittima era nata in Gambia 36 anni fa e abitava a Verdello. Tutti lo chiamavano Lookman, per la somiglianza con il calciatore dell'Atalanta.

«Con profondo sgomento abbiamo appreso del tragico evento accaduto nel centro della nostra città», ha scritto in una nota in una nota la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. «In questo momento desidero esprimere tutta la mia vicinanza e il più sincero cordoglio alla famiglia della vittima, colpita dalla perdita così dolorosa», ha proseguita la prima cittadina, «la sicurezza e la convivenza civile sono valori fondamentali per Bergamo, e ogni episodio di violenza è una ferita per tutta la nostra comunità. Come amministrazione, siamo in stretto contatto con le autorità competenti per garantire che la giustizia faccia il suo corso e fornire tutto il supporto più utile insieme al presidio del territorio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini».

