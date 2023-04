Sono stati individuati i tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta.

Sono ancora sotto la neve e le speranze di trovarli ancora in vita sono poche. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d'Aosta: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves.

Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza.

(Unioneonline/v.f.)

