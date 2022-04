Drammatico incidente per un 67enne ex ristoratore.

L’uomo era andato a fare legna in un campo lungo una strada sterrata a Gemmano in Valconca, nel Riminese ma è rimasto schiacciato dalla pianta caduta a terra.

A quanto appreso, sarebbe stato colpito al torace dall'albero crollato all'improvviso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

"L'ultimo albero dell'ultimo giorno utile per fare la legna da mettere in cascina è stato fatale - ha commentato il sindaco di Gemmano e presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi -. All'ultimo taglio gli si è fiondato addosso togliendogli la vita. Claudio Semprini, per tutti a Gemmano Cico, è stato ritrovato dopo poco dall'amico Puti insospettito dalla cagnolina Kelli che abbaiava sul dirupo vicino al barattolo con l'acqua che Cico gli portava sempre appresso. Condoglianze alla famiglia".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata