Mentre la madre stava facendo la doccia, il figlio di tre anni è uscito di casa e ha iniziato ad aggirarsi per le vie di Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Momenti di grandissima paura, ieri pomeriggio, ma per fortuna i carabinieri lo hanno ritrovato, scalzo, nella zona di piazza Umberto I, dopo la segnalazione di un passante.

Il piccolo non è stato in grado di riferire ai militari il suo nome e il suo indirizzo di casa, per cui è stato portato in caserma, dove è stato rifocillato e tranquillizzato.

In breve tempo i carabinieri sono riusciti ad individuare la madre, una 31enne di origine marocchina, residente a poca distanza dalla piazza e le hanno consegnato il figlio.

Il bimbo avrebbe approfittato del fatto che il fratellino più grande, sei anni, armeggiando con le chiavi di casa era riuscito ad aprire la porta d'ingresso, mentre lei faceva la doccia.

(Unioneonline/l.f.)

