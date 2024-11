Ancora una violenta aggressione a un capotreno nello svolgimento del suo lavoro. Aver chiesto a un ragazzo di esibire un biglietto su un treno regionale è costato due denti ad un lavoratore di 50 anni nel Bolognese.

L'ennesimo caso di violenza è avvenuto lunedì pomeriggio su un convoglio Trenitalia-Tper che collega Porretta a Pianoro, nell'hinterland di Bologna. Indagano i carabinieri, che stanno cercando un minorenne. Durante una delle tante corse di pendolari, nel pomeriggio, il capotreno ha chiesto al giovane passeggero il biglietto. Il ragazzo, che ne era sprovvisto, si sarebbe rifiutato e - a quanto appreso - ne sarebbe nata una discussione. Il giovane ha cominciato a diventare agitato e aggressivo e, nonostante il capotreno si fosse allontanato e fossero intervenuti altri passeggeri, si è scagliato contro il 50enne picchiandolo con violenza.

Diverse le lesioni, mentre i colpi sul volto gli hanno fatto saltare due denti. Il ragazzo si è allontanato mentre la corsa del treno è stata fatta fermare a Vergato, provocando tra l'altro cancellazioni e a cascata ritardi dei treni della linea. Il capotreno, soccorso dal 118, è stato accompagnato sotto choc all'Ospedale di Porretta per le medicazioni.

Avviati gli accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno ascoltato gli altri passeggeri nel vagone e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. In particolare gli accertamenti si stanno concentrando su un minorenne che sarebbe già noto alle forze dell'ordine.

Qualche giorno fa a Parma, mentre aspettava il turno a una fermata d'autobus a ridosso del centro, un autista della locale Tep ha preso un pugno in faccia "senza motivo" da una banda di ragazzini. Rissa tra l'altro filmata e diventata virale sui social. Il giorno prima nel Trevigiano un ragazzo di 24 anni era stato arrestato dai carabinieri perché accusato di aver colpito con un pugno il controllore che gli aveva chiesto di mostrare il biglietto. Una settimana fa in Toscana un capotreno è stato aggredito da un passeggero senza biglietto che poi si è scagliato anche contro il macchinista. Due giorni prima nel Pavese una capotreno è stata presa a schiaffi e spintoni per aver chiesto di smettere di fumare a un giovane. A inizio novembre le conseguenze erano state ben più gravi per Rosario Ventura, capotreno accoltellato a un fianco da un 21enne alla stazione di Genova Rivarolo, episodio che ha scatenato anche un massiccio sciopero di protesta del personale del trasporto ferroviario in tutta Italia.

