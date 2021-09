Agguato a Bari.

Un ragazzo di 31 anni, Ivan Lopez, è stato ucciso la scorsa notte a colpi di pistola mentre era per strada, nel quartiere San Girolamo.

Il giovane, con precedenti per rapina, a quanto si apprende stava viaggiando su un monopattino quando il sicario lo ha raggiunto a bordo di un'auto, è sceso, ha sparato ed è fuggito. Almeno tre i colpi che hanno raggiunto il 31enne, ma per gli inquirenti il killer ne ha sparati altri. E’ successo intorno alle 22 sul Lungomare IX Maggio all'altezza delle case popolari.

Trasferito in fin di vita al Policlinico di Bari, Lopez è morto nella notte nonostante tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale, coordinati dalla pm della Dda di Bari Bruna Manganelli. Al vaglio anche le immagini delle telecamere, presenti nella zona del lungomare anche se non esattamente nel punto del delitto.

Il quartiere San Girolamo è uno dei rioni della città dove opera il clan mafioso Strisciuglio. La vittima non risulta affiliata al clan: l'ipotesi investigativa è comunque quella di un delitto maturato in ambito criminale, anche se non si esclude alcuna pista.

