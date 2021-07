La corte di assise di Firenze ha condannato a 26 anni di reclusione il 75enne Bernardino Lai, accusato dell'omicidio di Fulvio Dolfi, l'uomo trovato morto il 16 luglio del 2020 nella sua abitazione alla periferia nord di Firenze, in via di Rocca Tedalda.

Il pm Fabio Di Vizio nella sua requisitoria aveva chiesto l'ergastolo.

Per l'accusa Lai, di professione ex carpentiere, avrebbe ucciso Dolfi, suo vicino di casa, colpendolo con 22 coltellate in varie parti del corpo, fino a provocarne la morte per dissanguamento. Un omicidio aggravato dall'aver commesso il fatto con crudeltà, come contestato dall’accusa.

Lai, che dopo i fatti era tornato in Sardegna, era stato arrestato proprio al rientro dall’Isola.

Il corpo di Dolfi non era stato trovato immediatamente dopo la morte, che si ritiene sia avvenuta tra il 12 e il 13 luglio, ma pochi giorni dopo: e proprio il 14 luglio, Lai si era presentato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova per una lesione da taglio alla mano destra.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata