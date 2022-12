Per ucciderla le ha sparato a bruciapelo. La vittima dell’ennesimo femminicidio, questa volta a Miglianico, in provincia di Chieti, è Eliana Maiori Caratella, 41 anni, mamma di due bambini (avuti dall’ex marito).

A premere il grilletto della pistola, pare detenuta illegalmente, è stato il compagno col quale aveva una relazione da poco più di un anno e col quale conviveva.

In casa è scoppiata una lite, poi il colpo mortale e la 41enne è rimasta a terra esanime. Lui, il 39enne Giovanni Carbone, si è costituito quasi subito, presentandosi in caserma. Ma davanti al Pm non ha voluto rispondere.

«Eliana frequentava Francavilla al Mare, dove c'è la sua famiglia d'origine, ma viveva da qualche anno nella vicina Miglianico. La nostra comunità è sconvolta - dice il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo - Era una ragazza molto conosciuta e benvoluta. Di fronte a un fatto del genere posso solo dire che ritengo si debba lavorare moltissimo sull'educazione, far capire ai ragazzi cos'è l'amore, il rispetto fra persone; soprattutto, far capire alle donne che devono denunciare, ma per far questo non dobbiamo farle sentire sole, dobbiamo fornire un supporto concreto e reale. Anche se non so se Eliana avesse denunciato qualcosa».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata