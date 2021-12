Con un colpo di pistola ha ucciso la moglie e ora è stato arrestato. Il femminicidio è avvenuto nella notte nella zona di Amelia, in provincia di Terni. Un delitto che, nelle parole del procuratore Alberto Liguori è legato “alla disperazione”, un “dramma umano dovuto alla malattia”.

La vittima aveva 80 anni, gli stessi dell’autore dell’omicidio, ed era gravemente malata.

Sono ancora in corso gli accertamenti, in quanto c’è da stabilire se l’anziano abbia agito di sua iniziativa o sia stato in qualche modo sollecitato dalla moglie.

