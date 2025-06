Uccisa a coltellate in strada dall'ex marito, davanti a decine di passanti. Il femminicidio ieri sera a Tolentino (Macerata) nel centrale viale Benadduci.

L'uomo, secondo quanto raccontano i testimoni, avrebbe infierito a coltellate sull'ex moglie senza preavviso fino a che la donna non è caduta sull'asfalto. Poi l'avrebbe presa a calci quando era già a terra. Quindi si è seduto su una panchina a guardare il cadavere. Quando sono arrivati i soccorsi, per la donna, Gentiana Hudhra, 45 anni, di origine albanese, non c'era più nulla da fare. Il 55enne invece, anche lui originario dell’Albania, era ancora sulla panchina, in attesa dei carabinieri.

L'uomo è stato portato in caserma per essere interrogato dal pubblico ministero di turno della Procura di Macerata. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne sarebbe arrivato in monopattino sul posto e poi avrebbe accoltellato la moglie da cui era separato da tre anni. L'ex coppia ha due figli di 21 e 23 anni.

L’uomo soffrirebbe di problemi di tipo psichiatrico ma non ci sarebbero state denunce di maltrattamenti o stalking pendenti. La via è stata transennata per consentire i rilievi, le indagini sono in corso.

(Unioneonline)

