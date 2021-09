Un turista americano di 43 anni è morto la scorsa notte dopo essere precipitato dal balcone di un albergo nella baia di Paraggi, vicino a Portofino, dove stava passando le vacanze con la moglie. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è rimasto bloccato sul terrazzo e ha provato a calarsi a terra. Quindi, forse per il cedimento di una mattonella, il volo di tre metri che ha causato la morte sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Ascoltati i testimoni, a cominciare dalla moglie della vittima, che è sotto choc, e il personale dell'albergo.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo quanto ricostruito, l'uomo ieri era rientrato in albergo dopo una gita e stava trascorrendo la serata sul balconcino dell'hotel, in compagnia della moglie. A un certo punto i due hanno deciso di rientrare nella stanza ma si sarebbero accorti che la porta finestra si era chiusa e non si poteva riaprire. I due avrebbero quindi cercato di chiamare aiuto e di contattare la hall, ma senza esito. A quel punto, l'uomo ha scavalcato un parapetto ed ha provato a calarsi da una altezza di circa tre metri.

Sembra che una mattonella su cui si era appoggiato abbia ceduto facendogli perdere l'equilibrio e facendolo precipitare. A provocare la morte un grave trauma alla testa.

