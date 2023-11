«Ho cercato più volte di farla finita durante la fuga, ma non ho avuto il coraggio». Lo ha detto Filippo Turetta nell’interrogatorio alle autorità tedesche, nel corso del quale il giovane ha ammesso di aver «ammazzato» la fidanzata Giulia Cecchettin.

Nel giro di pochi giorni il 22enne sarà trasferito in Italia, oggi la Procura Generale di Naumburg ha autorizzato l’estradizione. «Il suo trasferimento alla custodia delle autorità italiane avverrà entro alcuni giorni», ha confermato la procuratrice capo Tatjana Letz.

Stamattina ha nuovamente parlato l’avvocato difensore Emanuele Compagno, che non esclude di chiedere l’effettuazione di una perizia psichiatrica sul giovane: «Perché dovremmo escludere di ricorrere a una perizia? Questo non serve per esonerare il ragazzo da ogni responsabilità, ma per capire davvero fino in fondo che cosa c’è stato nella sua mente».

