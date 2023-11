I tempi esatti non si conoscono ancora ma una cosa è certa: la Germania ha detto sì, Filippo Turetta – accusato di aver ucciso lo scorso 11 novembre l'ex fidanzata Giulia Cecchettin – verrà estradato in Italia. La conferma in un comunicato diffuso stamattina dalla Corte d’appello di Naumburg.

Secondo il magistrato – sulla base dei documenti allegati al mandato di arresto europeo contro il giovane –, non ci sarebbero ostacoli alla consegna del ragazzo alle autorità italiane. Possibilità che è stata accettata dallo stesso indagato domenica scorsa.

Turetta era stato precedentemente detenuto in maniera provvisoria nel carcere di Halle. Ora la consegna potrà avvenire secondo i tempi previsti dalla legge. A prelevarlo saranno probabilmente i carabinieri.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata