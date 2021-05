Omicidio nella notte a Miramare, frazione di Rimini, dove un 35enne di origine peruviana è stato trovato senza vita in un monolocale nella zona sud della città romagnola.

A chiamare i soccorsi è stato il convivente del giovane.

L’allarme è scattato intorno all’una di notte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Rimini e il magistrato di turno, che indagano sul caso.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato ucciso con un coltello e la causa del decesso sarebbe una ferita profonda da alla gola.

In queste ore i militari stanno vagliando diverse ipotesi e interrogando tutti quelli che conoscevano la vittima, che viveva in un appartamento preso in affitto a Miramare.

(Unioneonline/F)

