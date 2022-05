Un ragazzo di 17 anni è morto nella tarda serata di ieri, 8 maggio, a Paese (Treviso) nel terribile incidente tra lo scooter che stava conducendo e un’auto che proveniva in senso opposto.

Il giovane ha perso la vita nella violenta collisione avvenuta intorno alle 22 in via Olimpia, il conducente dell’auto è stato portato in ospedale, ma non ha riportato gravi conseguenze.

La vittima è Davide Pavan, risiedeva a Morgano, comune vicino in provincia di Treviso, e stava rientrando a casa dopo aver accompagnato un'amica.

L’uomo che lo ha travolto e ucciso è un poliziotto di 28 anni in servizio alla Questura di Treviso. L’agente è stato arrestato, a quanto si apprende ha fatto registrare all’alcol test un tasso di gran lunga superiore a quello consentito per legge a chi guida un’auto.

Il poliziotto si trova ora ai domiciliari, sulla vicenda indagano i carabinieri.

L’impatto è stato violentissimo, il ragazzo è stato scaraventato a decine di metri di distanza dal luogo dell’incidente. Inutile l’intervento del personale del 118, quando i sanitari sono giunti sul posto per Davide Pavan era già troppo tardi. Sul luogo dello schianto anche i genitori della vittima, rimasti agghiacciati quando hanno visto la scena perché hanno subito capito che per il loro ragazzo non c’era nulla da fare.

