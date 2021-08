Tragedia in Calabria.

Una ragazza di vent'anni di Soverato, Simona Cavallaro, è morta dopo essere stata sbranata da un branco di cani randagi nella zona delle Serre Catanzaresi.

La giovane era partita in gita assieme a degli amici vicino a un'area picnic in località Monte Fiorino, nel territorio del comune di Satriano, quando, a quanto si apprende, si è allontanata nei boschi con un’altra persona.

A un tratto i due, nel fitto della vegetazione, sono stati sorpresi dal branco composto da almeno dieci cani: la persona che era con lei è riuscita a scappare e a rifugiarsi in un capanno vicino. La vittima invece non ha avuto scampo: ha provato a dimenarsi e a liberarsi, ma è stato inutile. I cani l’hanno azzannata in zone vitali, uccidendola.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato competente per territorio, i Vigili del fuoco e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro che si occuperà del coordinamento delle indagini.

Sotto choc gli amici della vittima, così come l’intera comunità di Soverato.

