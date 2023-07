È stato trovato senza vita, con una freccia di balestra in pieno viso, il 34enne di Bedizzole (Brescia) scomparso da tre giorni.

Le ricerche non avevano dato esito, solo ieri mattina un agricoltore ha notato il corpo riverso in un canale e ha dato l’allarme. Ma ormai ogni soccorso era inutile.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Al momento gli inquirenti escludono un caso di omicidio, molto più probabili sono un gesto estremo oppure un incidente. Il 34enne potrebbe aver sparato il dardo per errore mentre caricava la balestra, che deteneva regolarmente.

La salma è stata restituita alla famiglia, domani si svolgerà il funerale.

