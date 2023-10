Si torna all’ora solare. Il cambio è previsto nella notte fra sabato e domenica. Nel dettaglio, alle 3, le lancette andranno spostate indietro di 60 minuti: un’ora di sonno in più per domenica mattina e per tutti gli altri giorni un’ora in meno di luce alla sera.

Si dovrà attendere fino a domenica 31 marzo per il ritorno all’ora legale.

Alla base dei motivi che hanno portato anche l’Italia ad adottare la duplice variazione c’è il risparmio nei consumi dell’energia elettrica.

Nel nostro Paese il sistema dell’ora legale in forma stabile è stato adottato solo nel 1966.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata