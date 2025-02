Per la terza mattinata consecutiva ondata di attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) all'Italia. Questa volta nel mirino istituzioni finanziarie ed industrie degli armamenti oltre ad aziende del trasporto pubblico.

Tra i colpiti Mediobanca, Nexi, Benelli, Fiocchi, Danieli. Alcuni dei siti bersagliati dagli attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) non sono raggiungibili.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta per avvisare i target e dare supporto per il ripristino delle funzionalità.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata