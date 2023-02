A bordo di un volo di Stato è rientrata in Italia la salma di Angelo Zen, l’imprenditore originario di Romano d’Ezzelino (Vicenza) e residente a Martellago, nel Veneziano, rimasto ucciso a seguito del terremoto che si è registrato in Turchia e Siria: l’albergo in cui alloggiava per motivi di lavoro a Kahramanmaras è crollato.

Il funerale verrà celebrato, probabilmente la prossima settimana, in forma strettamente privata per volontà della famiglia.

Nelle scorse ore un ulteriore sisma di magnitudo 5.1 si è verificato nel distretto turco di Goksun, nella provincia di Kahramanmaras. La profondità è stata determinata in 12,18 chilometri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata