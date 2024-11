Paura nella notte in Molise, nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, per un terremoto di magnitudo 4.0.

La scossa a circa 20 chilometri da Termoli. Ne dà notizia la Sala Sismica INGV-Roma. L'ipocentro è stato localizzato a circa 18 km di profondità.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

