Una famiglia distrutta in un terribile incidente stradale sulla strada del ritorno verso la Francia dopo le vacanze trascorse in Italia. Un uomo di 45 anni e il figlio di 11 sono morti mentre il padre cercava di salvare il bambino nel tamponamento avvenuto nel Pavese, sull'autostrada Piacenza-Torino tra i caselli di Casteggio e Voghera.

Entrambe le vittime vivevano a Parigi. La dinamica è incredibile, l’hanno costruita gli agenti della Polizia stradale di Alessandria. Sul furgone guidato dal 45enne francese viaggiavano la moglie di 43 anni e i quattro figli: tre maschi di 15, 14 e 11 anni, una bimba di 4.

Il mezzo si è fermato improvvisamente per problemi al motore, quando il 45enne è sceso per capirci qualcosa una Mercedes con una famiglia piemontese che stava rientrando da una vacanza in Campania ha tamponato il mezzo: un urto violento, che ha fatto ribaltare il furgone e ha sbalzato dall’abitacolo l’11enne, facendolo finire sull’asfalto. Il padre si è precipitato sul figlio per cercare di salvarlo, ma mentre si stava chinando su di lui è sopraggiunta a tutta velocità una terza auto che ha travolto lui e il bambino.

Per i due non c’è stato nulla da fare, mentre l’auto ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. Il conducente è stato fermato dopo diverse ore, è un automobilista italiano accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Scappato dal luogo dell’incidente, aveva lasciato la A21 per proseguire la fuga su strade secondarie, ma è stato comunque individuato.

Illesi gli altri familiari delle vittime, feriti i quattro occupanti della Mercedes del primo tamponamento (due uomini e due donne), ma si tratta di traumi lievi guaribili in pochi giorni.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata