Tragedia sfiorata durante la giornata inaugurale di Motor Bike Expo a Verona.

Dieci persone sono rimaste ferite durante l'esibizione di uno stuntman a Veronafiere.

Da una prima ricostruzione sembra che un'auto sia finita a ridosso delle tribune, facendo cadere una decina di spettatori che stava seguendo lo show. Per fortuna nessuno sarebbe stato investito in pieno dall'auto e i feriti hanno riportato solo contusioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con 5 ambulanze, oltre a Polizia e Carabinieri: sette i feriti in codice verde e tre in codice giallo, trasportati al Paolo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento e negli ospedali di Negrar e Villafranca di Verona.

(Unioneonline/D)

