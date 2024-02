Prima lo spray al peperoncino in classe, poi la corsa in ospedale con 5 studenti intossicati. È successo all’Istituto Marco Minghetti di Legnago (Verona), dove la dirigenza e gli insegnanti hanno chiamato i soccorsi dopo che qualcuno ha spruzzato il prodotto urticante.

Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118, tra ambulanze e un’auto medica, i carabinieri e Vigili del fuoco. I ragazzi sono stati curati all’ospedale “Mater Salutis” di Legnago, dove sono arrivati in codice verde.

A preoccupare non è tanto il bilancio della bravata ma il fatto che non si tratterebbe del primo caso in una scuola nel capoluogo della bassa veronese. Lo scorso 23 novembre, all'Istituto professionale "Medici", più di 20 persone tra studenti e insegnanti si sono sentite male per le esalazioni dello stesso prodotto. Cinque erano state portate in ospedale in codice giallo, 18 in codice verde.

(Unioneonline/v.f.)

