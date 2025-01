«In hotel non c’è un cartello con scritto “vietato sparare”». Questa la surreale risposta data da un 32enne ai carabinieri. I militari sono intervenuti nella notte dello scorso fine settimana a seguito di una segnalazione al 112, che riportava la presenza di un uomo all'interno di un albergo a Macerone, nel Cesenate, che aveva esploso ripetutamente colpi d'arma da fuoco sia all'interno della struttura che sulla strada adiacente.

Raggiunto immediatamente l'hotel, i Carabinieri hanno identificato e controllato l'uomo, trovandolo in possesso di una pistola "scacciacani” e di numerose munizioni. Ovviamente l'affermazione dell'uomo non ha giustificato il suo comportamento. L'arma, le relative munizioni e due bossoli rinvenuti sulla pubblica via sono stati sequestrati.

La magistratura, dopo aver convalidato il sequestro, ha disposto l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati per il reato di esplosioni pericolose.

