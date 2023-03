Stava camminando per le strade di Roma quando è stato raggiunto da una serie di colpi d’arma da fuoco.

Per la vittima, un 30enne romeno, non c’è stato nulla da fare. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in via Francesco Selmi, nella zona di ponte Mammolo. A premere il grilletto sarebbe stato il passeggero di una moto in transito.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti la vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Ancora sconosciuto il movente dell’assassinio, l'uomo è morto sul colpo. Sull’accaduto indagano i Carabinieri che non escludono nessuna pista, anche quella del regolamento di conti.

