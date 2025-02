Far west a Milano. È di un morto e di un ferito gravissimo il bilancio di una sparatoria avvenuta in un panificio-pasticceria in piazzale Gambara, a pochi passi dalle scale d’accesso alla fermata della metropolitana rossa. La Polizia è alla ricerca del responsabile.

Da quanto si apprende le persone coinvolte sono entrambe di origine ucraina: secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due sono entrati nel negozio per ordinare qualcosa da mangiare e non appena il titolare si è voltato ed è andato in cucina, è sopraggiunta una terza persona che ha aperto il fuoco contro di loro. Poi il killer si è allontanato ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 di sabato, quando sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e due automediche.

Uno dei feriti è stato portato al Policlinico, dove i medici ne hanno constato il decesso poco dopo. L'altro, di 26 anni, è ricoverato, in gravissime condizioni, all'ospedale San Carlo. Sul posto anche la Polizia e la Scientifica.

