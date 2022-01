Un bambino di dieci anni, affetto dal Covid-19, è morto nella Terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Il piccolo, Lorenzo, a quanto si apprende non era vaccinato: secondo i sanitari che lo hanno preso in cura si è trattato di “una scelta della famiglia, composta tutta di adulti vaccinati, legata a precauzioni di salute”. Il bambino era affetto da epilessia e i genitori per questo motivo avevano deciso di non sottoporlo all’iniezione, nonostante non ci fossero controindicazioni particolari nel suo caso.

Ieri mattina le condizioni di Lorenzo si sono aggravate ed è stato trasferito a Torino dall'ospedale di Mondovì, in provincia di Cuneo.

Al Regina Margherita era arrivato con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importanti agli arti inferiori e sospetta miocardite: tutti sintomi innescati dal virus. Fin da subito è iniziato il trattamento specifico contro il Covid ma tutti i tentativi dei sanitari si sono rivelati inutili.

La Direzione Aziendale della Città della Salute, di cui l'ospedale fa parte, "si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore".

"Una grande tragedia per la famiglia e per tutta la nostra piccola comunità – le parole del sindaco di Nucetto, Enzo Dho, città in cui il bimbo viveva con la famiglia -. Lollo era un bambino buono. Solare e sorridente. Sono senza parole. A nome dell’amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio alla mamma, al papà, ai fratelli e ai nonni. Siamo una piccola comunità. Quello che è successo è un dramma che ci tocca tutti”.

