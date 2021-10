Rischia il licenziamento l'impiegata del Comune di Ercolano (Napoli) scoperto mentre intrattiene gli utenti di internet improvvisando spogliarelli a pagamento durante l'orario di lavoro.

Come mostrato da “Striscia la notizia”, la dipendente non esita a spogliarsi in diretta streaming davanti alla telecamerina del pc dell'ufficio fino a coinvolgere anche alcuni uomini, forse colleghi di ufficio.

Inevitabile per la donna, impiegata in servizio al settore cimiteriale, ma anche per gli altri una volta che saranno individuati, l'avvio di un procedimento disciplinare.

Lo ha annunciato il sindaco della città vesuviana, Ciro Buonajuto: “È vergognoso! Avvieremo subito un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente e di chiunque sia coinvolto, valutandone finanche il licenziamento. Il comportamento di un singolo non può gettare fango su una intera comunità che da anni porta avanti la sua battaglia contro ogni forma di illegalità e che punta su cultura e turismo per mettersi alle spalle un passato difficile”.

Le immagini trasmesse dalla trasmissione tv mostrano le dirette in streaming, con tanto di spogliarelli, avvenivano dall'ufficio durante l'orario di lavoro e, sempre da lì, la donna diffondeva i filmati su una piattaforma online a pagamento, a discapito del lavoro.

A chi le chiede informazioni la donna rispondeva senza nascondere un certo fastidio: ''Signora, il pomeriggio è chiuso. Chiami domani mattina. Il pomeriggio siamo chiusi! Ho delle cose da fare. Siamo chiusi al pubblico''.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata