È ricoverata in terapia intensiva pediatrica all’ospedale di Parma la bimba di 9 mesi vittima, oggi pomeriggio, di un incidente domestico a Fiorenzuola (Piacenza).

La piccola era in casa con i genitori quando una caraffa con del tè bollente le si è rovesciata addosso. Le ustioni, di secondo grado, hanno interessato oltre la metà del corpo e in particolare schiena, gambe, braccia e collo. La bambina, subito soccorsa, è stata portata dall’ambulanza al campo sportivo e trasferita sull’elicottero per raggiungere Parma.

In corso gli accertamenti dei carabinieri.

