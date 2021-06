Durante una festa a casa di amici, si sono addormentate dopo aver bevuto alcolici e al loro risveglio hanno trovato degli amici che stavano abusando di loro.

Succede a Roma, dove sono due le violenze distinte denunciate da due giovanissime, una delle quali è minorenne.

Tre i presunti responsabili individuati dalla Polizia: due di loro sono ai domiciliari con braccialetto elettronico, la posizione del terzo ragazzo, minorenne, è al vaglio della Procura dei minori.

La prima denuncia, della ragazza maggiorenne, è stata raccolta dagli investigatori del commissariato di Porta Pia. La giovane ha raccontato agli agenti di essersi addormentata a casa di amici dopo una festa in cui avevano consumato alcolici e di essere stata svegliata da un amico che la stava violentando.

Il racconto dell’episodio è circolato tra amici e conoscenti convincendo un’altra ragazza – minorenne – a denunciare lo stupro che aveva subito pochi mesi prima in circostanze identiche. In questo caso erano tre i ragazzi che stavano abusando di lei. Uno di loro risulta indagato anche per la prima violenza.

Così la Procura di Roma ha unificato gli episodi in un unico procedimento e ha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per i maggiorenni coinvolti.

