Vittorio Sgarbi si è detto scosso per la morte di Jason Dupasquier, il pilota svizzero di 19 anni che è deceduto in ospedale questa mattina, dopo essere stato vittima di un gravissimo incidente ieri durante le prove di Moto 3 nel circuito del Mugello.

Il parlamentare e critico d'arte ha pubblicato un post su Facebook nel quale si chiede se valga la pena mettere a rischio la vita per una competizione sportiva.

"Mi chiedo che senso abbia praticare sport in cui si mette continuamente a rischio la propria vita e quella degli altri. Una competizione non può diventare una sfida alla vita. Che valori può trasmettere uno sport del genere? Però qualcuno non vuole il Palio di Siena per non mettere a rischio i cavalli. I ragazzi sì, i cavalli no?", si legge nel messaggio di Sgarbi.

Una posizione che farà discutere e che arriva a sole poche ore dalla notizia del decesso del pilota.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata