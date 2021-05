Un incidente multiplo ha coinvolto i piloti Jason Dupasquier (Ktm), Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm) alla curva Arrabbiata 2 del circuito del Mugello dove erano in svolgimento le qualifiche della Moto3, valide per il Gp d'Italia di motociclismo.

Mentre Alcoba e Sasaki non hanno subito danni particolari, ad avere la peggio è stato Dupasquier che è rimasto a terra sull'asfalto. Il pilota è stato caricato sull'elisoccorso, che ha prelevato il pilota svizzero direttamente in pista, ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi di Firenze.

La direzione gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa per sospendere le qualifiche, mentre sul luogo dell'incidente sono subito arrivati i soccorsi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata