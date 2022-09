Anche in questa tornata elettorale, c’è stata qualche disavventura per chi si è recato alle urne per esercitare il proprio diritto di voto.

A Santo Stefano mare, in provincia di Imperia, alcuni elettori si sono ritrovati a votare per le elezioni del 2025, per un errore sul timbro della scheda elettorale dove è stata inserita appunto la data del 25 settembre 2025. Se ne è accorta una elettrice, che ha subito informato il sindaco Marcello Pallini.

"Si tratta di un banale errore - commenta il primo cittadino - che può essere immediatamente corretto all'interno del seggio. Il fatto potrebbe essersi verificato ai danni degli elettori che hanno votato tra le 8 e le 9. In questo caso, però, non c'è da preoccuparsi. Basta soltanto recarsi al seggio e chiedere di rettificare la data".

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, per disposizione del sindaco gli elettori possono votare oggi per le Politiche con certificati esauriti o non aggiornati, con i timbri dunque che andranno piazzati su qualsiasi spazio vuoto.

Il motivo? Un guasto al server del Centro Elaborazione Dati del Comune, che di fatto ha mandato in panne i computer degli uffici con lunghissime code e proteste di chi aveva bisogno di un nuovo certificato per votare.

In una scuola di Roma gli elettori con disabilità non hanno potuto votare perché si sono trovati di fronte un ascensore guasto. Solo in tarda mattinata, dopo le segnalazioni dei cittadini, il guasto è stato riparato.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata