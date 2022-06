Morta, in una pozza di sangue. In corpo in avanzato stato di decomposizione. E, al piano superiore dell’abitazione, il suo compagno in stato confusionale.

Sono in corso gli accertamenti sul dramma che si è svolto a Barchi, in provincia di Pesaro Urbino. Giannina Fucili, 67 anni, era sul divano: il decesso sembra risalga a qualche giorno fa. Sul cadavere non ci sono ferite da arma da taglio o corpi contundenti.

È stato un amico di suo figlio a dare l’allarme e a far arrivare sul posto, ieri sera, i carabinieri, il 118 e i Vigili del fuoco. Al primo piano della casa c’era il suo compagno, un 80enne, apparso molto confuso e che probabilmente non mangiava da giorni. È stato ricoverato in ospedale.

Avviate le indagini, affidate ai carabinieri, tutte le ipotesi sono aperte.

