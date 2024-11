Medici e infermieri pronti a incrociare le braccia per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per domani 20 novembre dai sindacati di categoria. Lo stop interesserà anche dirigenti sanitari e altre professioni sanitarie. Lo riferiscono Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up che hanno proclamato l'astensione e che manifestano domani a Roma alle 12 in Piazza SS Apostoli.

«A rischio - dicono le sigle sindacali - tutti i servizi di assistenza, esami radiografici (50mila), 15mila interventi chirurgici programmati e 100mila visite specialistiche. Garantite le prestazioni d'urgenza».

(Unioneonline/v.f.)

