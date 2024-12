Lo sciopero di venerdì a 10 giorni dal Natale «era inammissibile quindi ho firmato la riduzione a 4 ore dello sciopero».

Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini a margine dell'assemblea della Fiaip commentando l'esito dell'incontro con il sindacato di base e precisando che «lo sciopero è un diritto sacrosanto» ma su quello di venerdì «ho chiesto di ridurre le 24 ore di sciopero, mi hanno detto no, educatamente ma mi hanno detto di no».

«Formalizzerò la mia richiesta di ridurre a 4 ore la giornata di sciopero – ha quindi precisato Salvini – per garantire a chi vuole scioperare il diritto di sciopero ma per non bloccare l'Italia intera a 10 giorni dal Natale».

Lo sciopero coinvolgerà, per quanto concerne il trasporto, treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo, è escluso il settore aereo che manifesterà il 15 dicembre. A proclamare l'agitazione questa volta è il sindacato di base Usb e aderiscono anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato.

L'astensione dal lavoro interesserà inoltre i lavoratori della scuola e il comparto sanità.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata